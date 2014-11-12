《焦点》六家全球银行因涉嫌操纵汇市被处以43亿美元罚款

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
英国政府持有80%股权的苏格兰皇家银行，最早于2010年就接获客户对外汇交易的指控。该银行表示，很遗憾未能更快速因应。
其他银行也抱持相同的歉意。
银行罚款图表：link.reuters.com/ryv93v
前10大外汇银行图表：link.reuters.com/kyf43w
**英国央行**
这项外汇交易的调查，正中英国体制与全球外汇交易重镇伦敦的要害。
英国央行周三表示，该行首席外汇交易员Martin Mallet并未将交易员之间分享信息一事向长官提出警示。
英国央行已将Mallet解职，但称Mallet并未有违法或不当行为。
英国央行也表示，已经取消与伦敦主要外汇交易员的定期会议，显示英国央行有意在丑闻发生后，与银行划清界线。
涉及和解案的银行股价周三下午微幅下跌。美国银行小跌0.2%，摩根大通跌1.6%，花旗集团下跌0.6%。
苏格兰皇家银行下跌1%，汇丰小跌0.3%，瑞银在盘后交易跌0.1%。(完) (编译 利棣儿/郑茵/王丽鑫/陈宗琦；审校 张荻/徐文焰/孙茉莉)
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