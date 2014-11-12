《焦点》六家全球银行因涉嫌操纵汇市被处以43亿美元罚款

英国政府持有80%股权的苏格兰皇家银行，最早于2010年就接获客户对外汇交易的指控。该银行表示，很遗憾未能更快速因应。

其他银行也抱持相同的歉意。

银行罚款图表：link.reuters.com/ryv93v

前10大外汇银行图表：link.reuters.com/kyf43w

**英国央行**

这项外汇交易的调查，正中英国体制与全球外汇交易重镇伦敦的要害。

英国央行周三表示，该行首席外汇交易员Martin Mallet并未将交易员之间分享信息一事向长官提出警示。

英国央行已将Mallet解职，但称Mallet并未有违法或不当行为。

英国央行也表示，已经取消与伦敦主要外汇交易员的定期会议，显示英国央行有意在丑闻发生后，与银行划清界线。

涉及和解案的银行股价周三下午微幅下跌。美国银行小跌0.2%，摩根大通跌1.6%，花旗集团下跌0.6%。