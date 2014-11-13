美国与加拿大经济指标预测--11月13日-11月20日****

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月10日当周
11月13日(四)
1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.3%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月8日当周 28.0 27.8
四周均值(万人) -- 27.9
续请失业金人数(万人) 11月1日当周 235 234.8
1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 9月 482.3 483.5
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,117 盈余1,060
11月14日(五)
1330 美国进口价格(较前月) 10月 -1.5% -0.5%
出口价格(较前月) -0.4% -0.2%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.3%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.2%
1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +1.1% -3.3%
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 86.9
现况指数 98.8 98.3
预期指数 80.2 79.6
1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
11月17日当周
11月17日(一)
1330 美国纽约联储制造业指数 11月 10.00 6.17
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +1.0%
制造业产出(较前月) -- +0.5%
产能利用率 79.3% 79.3%
11月18日(二)
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257
11月19日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 102.5 101.7
建筑许可年率(万户) 104.0 103.1
11月20日(四)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 9月 -- +0.2%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 57.0 55.9
1500 美国成屋销售(万户) 10月 515 517
1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.5% +0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 21.0 20.7
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.1%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 王兴亚)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫