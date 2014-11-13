金砖国家：11月12日股汇市收盘纵览

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透11月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月12日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三下跌0.24%，收报996.06点。
中国股市：沪综指收升1%至三年新高，中小盘股领涨激发市场人气
香港股市：收高，香港居民人民币兑换限制取消为市场注入活力
中国汇市：人民币随中间价微幅收低，短期观望央行态度及美元走势
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巴西股市：市场传闻巴西总统罗塞夫慎重考虑选择立场较亲商的人士出任财长。巴西指标股指Bovespa指数 即创下本月最大单日涨幅，投资人买进银行股和国企股。这两个类股以往均苦于受到罗塞夫政府的干预。Bovespa指数收盘涨0.96%，报52,978.89点。 拉美汇市：巴西雷亚尔反弹，因市场揣测前央行总裁将出任财长
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南非股市：收平盘，但食品零售商Spar集团 大涨至记录高位；该公司公布全年获利增加，主要归功于新并购案。指标Top-40绩优股指数 小涨0.1%至44,935点，综合指数 持平在50,374点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因9月零售销售数据优于预期
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印度股市：本周第二度触及记录高位，Axis银行 等对利率敏感的股票大涨，因通胀放缓促使投资人寄望央行可能较预期更提前降息。指标BSE股指 收涨0.35%，收在28,008.90点，盘中一度上涨0.78%至历史高位28,126.48点。NSE指数 上涨0.25%，收报8,383.30点，稍早曾上涨多达0.63%至记录高位8,415.05点。
印度汇市：印度卢比兑美元上涨，受到外资大举流入买进本地股债所提振；但来自国有银行的美元买盘良好、以及零售通胀数据公布前市场心态谨慎，抑制了卢比涨幅。印度卢比兑美元 收报61.4925/5000，周二收盘价为61.55/56。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.57%，报1,045.090点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.77%，报573.40点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.84%，报45.9615卢布；卢布兑欧元 涨1.5%，报57.0195卢布。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫