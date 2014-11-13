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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:46 BJT

金砖国家：11月12日股汇市收盘纵览

路透11月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月12日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三下跌0.24%，收报996.06点。

中国股市：沪综指收升1%至三年新高，中小盘股领涨激发市场人气

香港股市：收高，香港居民人民币兑换限制取消为市场注入活力

中国汇市：人民币随中间价微幅收低，短期观望央行态度及美元走势

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巴西股市：市场传闻巴西总统罗塞夫慎重考虑选择立场较亲商的人士出任财长。巴西指标股指Bovespa指数 即创下本月最大单日涨幅，投资人买进银行股和国企股。这两个类股以往均苦于受到罗塞夫政府的干预。Bovespa指数收盘涨0.96%，报52,978.89点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔反弹，因市场揣测前央行总裁将出任财长

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南非股市：收平盘，但食品零售商Spar集团 大涨至记录高位；该公司公布全年获利增加，主要归功于新并购案。指标Top-40绩优股指数 小涨0.1%至44,935点，综合指数 持平在50,374点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因9月零售销售数据优于预期

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印度股市：本周第二度触及记录高位，Axis银行 等对利率敏感的股票大涨，因通胀放缓促使投资人寄望央行可能较预期更提前降息。指标BSE股指 收涨0.35%，收在28,008.90点，盘中一度上涨0.78%至历史高位28,126.48点。NSE指数 上涨0.25%，收报8,383.30点，稍早曾上涨多达0.63%至记录高位8,415.05点。

印度汇市：印度卢比兑美元上涨，受到外资大举流入买进本地股债所提振；但来自国有银行的美元买盘良好、以及零售通胀数据公布前市场心态谨慎，抑制了卢比涨幅。印度卢比兑美元 收报61.4925/5000，周二收盘价为61.55/56。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.57%，报1,045.090点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.77%，报573.40点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.84%，报45.9615卢布；卢布兑欧元 涨1.5%，报57.0195卢布。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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