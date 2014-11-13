欧元区经济：IMF警告欧元区经济成长或逊于预期

欧洲央行的任务之一是让通胀率保持在低于但接近2%的水平。

IMF表示，对欧洲央行近来维持利率在低点并向地区内银行业系统进一步注入资金的做法表示欢迎。

“但如果通胀前景没有改善，通胀预期继续下滑，欧洲央行应该会愿意采取更多行动，包括购买主权债，”IMF报告称。

IMF还警告称，乌克兰和中东地区的地缘政治紧张局势可能带来风险，全球主要央行之间的政策分歧也许导致金融市场修正。

美联储上月决定结束购债刺激计划，而日本央行则大举加快印钞速度，欧洲央行也在纠结是否要跟风日本。

10月中旬股市遭遇严重抛售，也让决策者担心市场动荡可能损及信心。

“近期的波动性增强，提醒我们前方将面临挑战，”IMF称。(完)