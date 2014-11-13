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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:09 BJT

表格：日本11月制造业信心增强，但前景疲弱--路透短观

路透东京11月13日 - 路透短观调查显示，日本11月制造业信心增强，为三个月来首次，但预计未来几个月情况将再次恶化，这凸显了4月上调消费税后经济还相当脆弱。

本次调查在10月27日-11月10日期间进行，访问了486家日本大型企业，其中264家做出回复。

2015年 2014年

2月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

(预估值)

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制造业 (+9) +13 +8 +10 +20 +19 +19 -----------------------------------------------------------------

(原料) ( +7) +12 +3 +7 +9 +27 +17

- 纺织/纸业 (-14) -29 -44 -38 -22 +22 -18

- 化学 (+17) +17 +16 +10 +10 +21 +20

- 炼油/陶业 (+20) +40 +40 +50 +40 +43 +57

- 钢铁/有色金属 (0) +20 0 +9 +18 +30 +20

(制成品) (+9) +14 +10 +12 +25 +16 +20

- 食品 (0) -12 -22 -10 +12 -20 +14

- 金属产品/机械 (+24) +28 +23 +22 +36 +27 +16

- 电机 (+15) +29 +33 +36 +38 +33 +42

- 汽车/运输设备 (-7) +7 -7 +5 +22 +8 +7

- 精密机械/其他 (-7) -21 -23 -22 -7 -7 +8

================================================================

非制造业 (+22) +18 +20 +22 +19 +23 +29

----------------------------------------------------------------

- 房地产/建筑业 (+26) +31 +28 +18 +25 +38 +40

- 零售/批发 (+14) +3 +8 +7 +4 +11 +27

+ 批发 (+25) +32 +20 +27 +28 +38 +31

+ 零售 ( +5) -19 0 -8 -10 -8 +25

- 资讯服务/通讯 (+53) +59 +61 +75 +58 +52 +56

- 运输/公用事业 ( +4) +5 0 +5 +5 0 -5

- 其他服务 (+21) +15 +18 +23 +25 +17 +33

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*** 与央行短观对照 ***

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制造业 非制造业

路透 日央行 路透 日央行

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2月(2015年)(预估) (+9) - (+22) -

12月(2014年)(预估) - +13 - +14

11月 +13 - +18 -

10月 +8 - +20 -

9月 +10 +13 +22 +13

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下次路透短观预定12月7日2330GMT公布。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
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