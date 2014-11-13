表格：日本11月制造业信心增强，但前景疲弱--路透短观

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京11月13日 - 路透短观调查显示，日本11月制造业信心增强，为三个月来首次，但预计未来几个月情况将再次恶化，这凸显了4月上调消费税后经济还相当脆弱。
本次调查在10月27日-11月10日期间进行，访问了486家日本大型企业，其中264家做出回复。
2015年 2014年
2月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
(预估值)
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制造业 (+9) +13 +8 +10 +20 +19 +19 -----------------------------------------------------------------
(原料) ( +7) +12 +3 +7 +9 +27 +17
- 纺织/纸业 (-14) -29 -44 -38 -22 +22 -18
- 化学 (+17) +17 +16 +10 +10 +21 +20
- 炼油/陶业 (+20) +40 +40 +50 +40 +43 +57
- 钢铁/有色金属 (0) +20 0 +9 +18 +30 +20
(制成品) (+9) +14 +10 +12 +25 +16 +20
- 食品 (0) -12 -22 -10 +12 -20 +14
- 金属产品/机械 (+24) +28 +23 +22 +36 +27 +16
- 电机 (+15) +29 +33 +36 +38 +33 +42
- 汽车/运输设备 (-7) +7 -7 +5 +22 +8 +7
- 精密机械/其他 (-7) -21 -23 -22 -7 -7 +8
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非制造业 (+22) +18 +20 +22 +19 +23 +29
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- 房地产/建筑业 (+26) +31 +28 +18 +25 +38 +40
- 零售/批发 (+14) +3 +8 +7 +4 +11 +27
+ 批发 (+25) +32 +20 +27 +28 +38 +31
+ 零售 ( +5) -19 0 -8 -10 -8 +25
- 资讯服务/通讯 (+53) +59 +61 +75 +58 +52 +56
- 运输/公用事业 ( +4) +5 0 +5 +5 0 -5
- 其他服务 (+21) +15 +18 +23 +25 +17 +33
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*** 与央行短观对照 ***
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制造业 非制造业
路透 日央行 路透 日央行
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2月(2015年)(预估) (+9) - (+22) -
12月(2014年)(预估) - +13 - +14
11月 +13 - +18 -
10月 +8 - +20 -
9月 +10 +13 +22 +13
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下次路透短观预定12月7日2330GMT公布。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫