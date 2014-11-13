版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:05 BJT

标题新闻：日股日经指数周四开低0.03%报17,192.00点；东证股价指数开低0.08%，报1,376.01点

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐