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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:13 BJT

表格：外资上周继续买超日本股票，日本投资者亦买超海外债券

路透东京11月13日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资截至11月8日当周买超日本股票10,552亿日圆，前一周为买超9,047亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券11,239亿日圆，前一周为买超8,066亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

11月 2日-11月 8日 +1,055.2 +972.3 +933.0

10月26日-11月 1日 +904.7 +639.6 +95.3

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

11月 2日-11月 8日 -267.3 +1,123.9 +30.6

10月26日-11月 1日 +326.1 +806.6 -36.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
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