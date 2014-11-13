《新兴市场重要经济事件预告》--11月13日-11月20日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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11月13日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行第五届Jacques Polak年度研究会议(至11月14日)。
巴库--独立国协(CIS)国家巴库国际银行会议。阿塞拜疆央行董事长及哈萨克斯坦央行副总裁与会。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
缅甸奈比多--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎将在奈比多举行的东盟商务与投资峰会中，公布2015年东南亚、中国与印度经济展望。
雅加达--印尼央行召开会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
巴黎--2014年绿色成长与可持续发展论坛(Green Growth and Sustainable Development Forum)(至11月14日)。OECD副秘书长玉木林太郎发表主旨演讲。
11月14日(五)
暂无重要经济事件。
11月15日(六)
布里斯班--20国集团(G20)峰会(至11月16日)。美国总统奥巴马将出席。
11月17日(一)
新加坡--英国央行总裁卡尼在新加坡金管局发表年度演讲。
约翰内斯堡--南非央行副总裁Francois Groepe在非洲钞票研讨会开幕发表主旨演讲(0645)。
11月18日(二)
安曼--高层级研讨会，主题为性别、法律和公共政策：中东及北非的趋势(至11月18日)。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。
比勒陀利亚--南非央行开始三日货币政策会议(至11月20日)。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会宣布利率声明)
11月19日(三)
曼谷--泰国央行公布11月利率会议之会议纪录(0200)。
11月20日(四)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫