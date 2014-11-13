更新版 1-美国经济：明尼亚波利斯联储总裁称，担心通胀前景下滑

标题新闻：西班牙4月消费者物价调和指数(HICP)同比上涨2.6%，市场预估为上涨2.3%
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路透11月12日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三表示，他担心通胀预期下降会推低本来已经偏低的通胀率，让美联储更难帮助经济恢复健康。
他说，由于通胀率已然太低，美联储上个月其实应扩大资产购买计划，而不是结束该举措。柯薛拉柯塔在10月的政策会议上投下了唯一一张反对票。
他说，考虑到通胀前景乏力，明年加息“不合适”。这种观点与多数美联储官员的看法形成对比。多数联储官员预计明年的某个时候能够加息。美联储自2008年12月以来一直维持短期利率在近零水准。
柯薛拉柯塔预计通胀率要到2018年才会升回美联储2%的目标，并敦促其同僚推迟加息，直至他们对通胀会在一两年内达到目标抱有信心。
与此同时他说，即便美联储开始收紧政策，短期利率可能只会升至3.25%，远低于4%的历史正常水准。
他说，低利率可能会加大资产价格的波动。(完) (编译 李爽；审校 徐文焰)
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路透伦敦4月27日 - 莱斯银行集团周四公布，第一季度获利依然稳定，而分析师此前预期，去年6月英国公投退欧后该行业绩将下滑。莱斯银行是英国最大抵押贷款行。