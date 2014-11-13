中国金融：海上丝绸之路银行正筹建，促民间资本参与一带一路--报载

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海11月13日 - 中国已宣布出资400亿美元成立丝路基金，推动“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设。中国证券报周四报导，海上丝绸之路银行亦正在筹建，其拟注册资金将从原来的50亿元人民币进行更多追加，并推动民营资本参与。
报导指出，相关部门正指导筹建“海上丝绸之路银行”，海上丝绸之路投资基金管理中心是海上丝绸之路银行筹建的主要参与机构，目前多个东盟国家表示将参与该银行筹建。
报导引述海上丝绸之路投资基金管理中心相关部门负责人表示，该中心是一家私营基金公司，参与筹建海上丝绸之路银行的目的除了提供海上丝绸之路相关项目资金支持外，更重要的是以民间资本身份参与“一带一路”项目建设，淡化中国企业海外投资的政府色彩。
上述负责人透露，正在筹建的海上丝绸之路银行是国内唯一一家代表国家进行对外投资的民营银行。自从国家提出设立丝路基金后，海上丝绸之路银行的拟注册资金将从原来的50亿元进行更多追加。
海上丝绸之路投资基金管理中心已明确参与“一带一路”项目建设的首批规划。该负责人介绍，中心计划私募1,000亿元人民币投向海上丝绸之路沿线沿岸国家、地区、城市和企业相关项目。
中国国家主席习近平周六称，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。
此外，地方版“丝路基金”也酝酿推出。已有不少地方政府响应“一带一路”发展战略，尝试成立其他类型基金。
报导称，福州市政府日前和国开行福建分行、中非发展基金携手合作，推动设立预计总规模100亿元人民币的基金，通过市场化运作，积极参与“21世纪海上丝绸之路”建设。广东省政协十一届七次常委会上也提出，设立“21世纪海上丝绸之路建设基金”。(完) (发稿 边竞； 审校 黄凯)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫