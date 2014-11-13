版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:20 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月13日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，为推进原油期货作为国际化期货品种上市，证监会研究制定配套规则，为引入境外交易者参与境内期货交易提供制度保障。全国人大财经委副主任委员尹中卿在同一场合表示，最近已经草拟出期货法草案第二稿。

* 其他:

--记者获悉，相关部门正指导筹建“海上丝绸之路银行”，海上丝绸之路投资基金管理中心是海上丝绸之路银行筹建的主要参与机构，拟注册资金将从原来的50亿元人民币进行更多追加。目前，多个东盟国家表示将参与该银行筹建。

--消息人士表示，国务院国有企业改革领导小组正在抓紧起草关于防止国有资产流失的方案，该方案可能先于国企改革顶层设计方案在近期出台。

--近期农垦改革有望迎来政策密集发布期，可能成为未来土地管理制度改革文件细则、深化国企改革文件的核心主题之一。而鉴于新疆农垦和国资的特殊体制，新疆农垦改革可能引入国资体制改革的经验和思路，按照资本市场规则整合旗下上市公司，如引入战略投资者。

--中国第二重型机械集团公告披露了公司及控股子公司银行贷款等债务逾期的最新情况，债务逾期规模均比前次披露时大幅增加，债务负担持续恶化，短期偿债压力极大。

--伊利股份 公告，公司拟与美国第一大乳企Dairy Farmers of America,Inc.在堪萨斯州合资建设年产8万吨的合资奶粉工厂。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐