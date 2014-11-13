《中国报摘》--中国证券报11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋表示，为推进原油期货作为国际化期货品种上市，证监会研究制定配套规则，为引入境外交易者参与境内期货交易提供制度保障。全国人大财经委副主任委员尹中卿在同一场合表示，最近已经草拟出期货法草案第二稿。
* 其他:
--记者获悉，相关部门正指导筹建“海上丝绸之路银行”，海上丝绸之路投资基金管理中心是海上丝绸之路银行筹建的主要参与机构，拟注册资金将从原来的50亿元人民币进行更多追加。目前，多个东盟国家表示将参与该银行筹建。
--消息人士表示，国务院国有企业改革领导小组正在抓紧起草关于防止国有资产流失的方案，该方案可能先于国企改革顶层设计方案在近期出台。
--近期农垦改革有望迎来政策密集发布期，可能成为未来土地管理制度改革文件细则、深化国企改革文件的核心主题之一。而鉴于新疆农垦和国资的特殊体制，新疆农垦改革可能引入国资体制改革的经验和思路，按照资本市场规则整合旗下上市公司，如引入战略投资者。
--中国第二重型机械集团公告披露了公司及控股子公司银行贷款等债务逾期的最新情况，债务逾期规模均比前次披露时大幅增加，债务负担持续恶化，短期偿债压力极大。
--伊利股份 公告，公司拟与美国第一大乳企Dairy Farmers of America,Inc.在堪萨斯州合资建设年产8万吨的合资奶粉工厂。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫