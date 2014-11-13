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市场报道 | 2014年 11月 13日 星期四 09:52 BJT

美国个股：高盛完成合伙人晋升，78名员工跻身菁英银行家之列

最新的这次晋升将使得合伙人总数达467人，占高盛员工总数1.6%。

成为高盛合伙人不单是身分的象征，也表示责任加重与收入增加。合伙人的起薪高于其他员工，每年都能从特定的共同资金中获得奖金，也能投资高盛所管理获利丰厚的基金。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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