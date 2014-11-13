欧元区金融：德国央行总裁再度警告欧洲央行不要购买成员国公债

魏德曼与欧洲央行总裁德拉吉间，因欧洲央行通过进一步提供银行低息信贷，及买进未打包贷款等其他债券来扩大资产负债表的计划，而有所冲突。

德拉吉近来表示，欧洲央行管委会--包括魏德曼等欧元区全部18个成员国的央行总裁及六位执行核心--全体一致支持，若有必要，将采取更多非常规措施，挹注经济更多流动性。

但魏德曼并不乐意。

对于德拉吉打算将欧洲央行资产扩大至2012年规模--相当于额外1万亿(兆)欧元(1.24万亿美元)，较当前要多50%的想法--魏德曼已泼了盆冷水。他表示这是“期望”，而非目标。

鉴于欧元区最大经济体--德国的央行有如此根深蒂固的疑虑，欧洲央行要想启动印钞机来购买政府公债，即实行所谓“量化宽松”，实在相当困难。