欧元区金融：德国央行总裁再度警告欧洲央行不要购买成员国公债

标题新闻：西班牙4月消费者物价调和指数(HICP)同比上涨2.6%，市场预估为上涨2.3%
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魏德曼与欧洲央行总裁德拉吉间，因欧洲央行通过进一步提供银行低息信贷，及买进未打包贷款等其他债券来扩大资产负债表的计划，而有所冲突。
德拉吉近来表示，欧洲央行管委会--包括魏德曼等欧元区全部18个成员国的央行总裁及六位执行核心--全体一致支持，若有必要，将采取更多非常规措施，挹注经济更多流动性。
但魏德曼并不乐意。
对于德拉吉打算将欧洲央行资产扩大至2012年规模--相当于额外1万亿(兆)欧元(1.24万亿美元)，较当前要多50%的想法--魏德曼已泼了盆冷水。他表示这是“期望”，而非目标。
鉴于欧元区最大经济体--德国的央行有如此根深蒂固的疑虑，欧洲央行要想启动印钞机来购买政府公债，即实行所谓“量化宽松”，实在相当困难。
路透调查访问的交易商预期其机率约50%。(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 张荻)
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路透伦敦4月27日 - 莱斯银行集团周四公布，第一季度获利依然稳定，而分析师此前预期，去年6月英国公投退欧后该行业绩将下滑。莱斯银行是英国最大抵押贷款行。