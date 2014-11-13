《中国重要政经日程》--11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
==========================今日重要政经日程==========================
11/13（周四）
--应东盟轮值主席国缅甸联邦共和国总统登盛邀请，国务院总理李克强将于11月12日至14日出席在缅甸内比都举行的第十七次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十七次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第九届东亚峰会，并对缅甸进行正式访问。
==========================近期重要政经日程==========================
11/14（周五）
--由中国并购公会主办的第十一届中国并购年会定于北京召开，至15日。主题为开启产业并购的黄金年代。
--“2014第二届中国未来能源论坛”在北京召开。主题为：能源产业的“再升级”。
--英国《金融时报》2014年度中国高峰论坛在京举行。
11/15（周六）
--国家主席习近平将出席11月15日至16日在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团（G20）领导人第九次峰会；并于11月16日至23日对澳大利亚、新西兰和斐济进行国事访问，并在斐济同太平洋建交岛国领导人举行会晤。
11/16（周日）
--“2014中国高新技术论坛”定于11月16-18日在深圳会展中心举行。论坛主题为“坚持创新驱动，加快绿色发展”。
11/18（周二）
--国务院副总理汪洋将于11月18日至23日访问芬兰和斯洛文尼亚。
11/19（周三）
--“2014陆家嘴金融创新峰会暨中国金融创新价值榜”活动定于11月19日-20日在上海陆家嘴举行。
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
11/20日（周四）
--中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。
11/21日（周五）
--由中国与全球化智库主办的“中国企业国际化论坛首届年会”定于2014年11月21日-23日在海南省三亚市召开。主题为：“2014：开启新纪元”。
11/25日（周二）
--由中国青年天使会等主办的“千人天使投资2014年度峰会”在北京召开。主题：创世纪·新天使。
11/29日（周六）
--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 倪蔚丹)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫