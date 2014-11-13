版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:36 BJT

标题新闻：新西兰11月消费者信心降至14个月最低位121.8，受访者对自身前景较不乐观--调查

本项数据来自ANZ-Roy Morgan的调查。ANZ为澳新银行(澳盛银行)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐