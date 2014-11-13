《路透晚报》--11月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国10月工业数据显示经济下行压力仍大，政策或需进一步宽松

中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低，反映经济下行压力仍大，经济调整态势不改，料四季度将进一步放缓。

--中美经济：希望尽早谈成高水平、双向平衡的双边投资协定--中国总理

中国国务院总理李克强周三称，希望中美双方尽早谈成一个高水平、双向平衡的双边投资协定，进一步培育双边贸易新的增长点，拓展基础设施建设合作新空间，希望美方在放宽对华高技术产品出口限制上尽早采取实质性措施。

--中国经济：今冬明春能源供需总体相对宽松，但局部可能供应偏紧--发改委

中国国家发展和改革委员会周四称，今冬明春能源和运输供需形势总体相对宽松，但在需求高峰时段局部地区仍可能出现供应偏紧。

--中国经济：财政部地方债研究报告建议允许地方政府宣告破产--报载

21世纪经济报 道周四报导，一项由中国财政部开展的地方债课题研究报告建议，研究制定《地方政府破产法》，从法律上明确地方政府应承担的债务风险责任，在地方政府资不抵债时，允许地方政府宣告破产，并规定债务重组及债务清偿程序，确定上级及中央政府在其中的责任。

--新闻稿：中国经济成长放缓或令银行业改革推迟--惠誉

惠誉表示，中国人民银行11月6日证实，于9月和10月通过中期借贷便利(MLF，medium-term lending facility)向银行系统注入7,695亿元人民币(1,260亿美元)，表明当局仍侧重使用特殊流动性工具来扶持经济，而不是大面积放松货币政策。

--两岸经贸：中称不希望ECFA〞赶晚集〞，台估年底再谈货贸有机会--报载

根据台湾本地工商时报及经济日报报导，台湾陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军举行〞王张茶叙〞，对中韩完成自贸谈判对台湾造成冲击一事，张志军强调不希望看到出现两岸〞起了个大早，赶了个晚集〞。

【金融】

--中国金融：海上丝绸之路银行正筹建，促民间资本参与一带一路--报载

中国已宣布出资400亿美元成立丝路基金，推动“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设。中国证券报周四报导，海上丝绸之路银行亦正在筹建，其拟注册资金将从原来的50亿元人民币进行更多追加，并推动民营资本参与。

--香港金融：人民币兑换限制取消不会对港元地位有很大影响--财政司司长

香港财政司司长曾俊华周四表示，相信取消人民币兑换限制不会对港元地位产生很大影响。

--台湾央行：总裁称与香港同步放宽2万人民币兑换上限“机率很高”

台湾央行总裁彭淮南周四表示，已与大陆方面持续联系，希望能与香港在同一时间放宽每日2万元人民币的兑换上限，他评估“机率很高”。

--两岸金融：台湾金管会主委称金融三会年底前召开，不涉及讨论市场准入

台湾金管会主委曾铭宗周四表示，两岸金融三会(银行、保险、证券)确定在今年底以前召开，但这次会议双方将不会涉及市场准入的部分。

--香港金融：港美签署跨政府协议，利便香港金融机构处理海外帐户税收要求

香港政府周四宣布，与美国今天正式签署《跨政府协议》，以利便香港的金融机构处理《海外帐户税收合规法案》的要求。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场“标配”定式延续，央行政策创新工具蓄势待发

中国央行公开市场本周连续第五周平稳对冲操作，“14天正回购+200亿”的标配定式已延续一个半月。央行货币政策创新工具层出不穷，令公开市场操作回归淡静，在10月宏观数据密集公布期间，央行政策暂时仍难脱观察期。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.48%，发行空挡后料需求不错

中国财政部周五将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近日现券波动加剧，收益率在快速下行后明显反弹，不过因APEC会议导致近期出现难得的新债发行空档期，料积累了一定的配置盘需求，明日新债需求或较好，定位仍可能略低于二级市场，预测均值为3.48%。

--中国债市：信用债估值延续跌势，3-10年跌幅不低于10BP--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周四非金融企业债务融资工具定价估值显示，最新各期限信用债估值继续普跌，且降幅扩大，其中3-10年期限品种领跌，跌幅均不低于10个基点(bp)。

--中国债市动态：获利盘兑现压制现券表现，中长期利率债领跌

中国银行间债市周四早盘现券表现疲弱，中长期利率债收益率涨幅居前，部分前期累积的丰厚获利盘选择兑现，且10月金融数据发布前，买盘亦略有消退，投资者期待更多数据提供交易指引。

--中国货币市场：隔夜及七天回购利率稍降，资金需求仍集中在短期品种

中国银行间资金市场周四隔夜和七天期回购利率稍跌，整体流动性状况仍属平稳。大行已结束APEC假期轮休，市场交易回归正常，资金需求不弱，且仍集中在短期品种上，但供给情况尚可，供需依旧基本平衡。

【外汇】

--路透专访：人民币国际化未来拓展重点将转向金融领域，但路途仍远--专家

在刚闭幕的亚太经合组织（APEC）北京会议期间，人民币国际化举措集中出炉亦是一道靓丽风景，尽管有刻意安排的性质，总体仍延续中国推进人民币跨境业务的总思路。专家更是指出，在经过贸易领域的五年快速推进后，人民币国际化未来将进入金融领域拓展的更高阶段。

--中国汇市：人民币早盘略跌，基本面仍偏强短期或窄幅震荡

中国人民币兑美元周四早盘小跌，中间价反弹微涨。交易员表示，基本面仍支持人民币偏强走势，而近期供求上购汇盘稍多，短期市场仍可能延续窄幅震荡的格局。

【证券/行业】

--《焦点》随着中国经济放缓且监管加强，美国企业调低对华业务期望

美国公司过去35年在西方企业对中国投资的热潮中一直扮演排头兵角色，现在却面对中国经济成长放慢、竞争日趋激烈以及中国政府监管审查不断加强的困境，正在调降预期并缩减业务计划。

--中国股市：沪综指震荡收跌，经济数据不佳加剧大盘调整压力

中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，近日大盘在高位出现反复波动状态，各板块走势出现严重分化，经济数据不佳亦加剧大盘调整压力，但稳增长政策加码提升市场信心，后市有望维持震荡上行格局。

--中国企业：二重集团称因行业低迷资金极度紧张，贷款逾期规模持续增加

中国第二重型机械集团公司周三稍晚公告称，由于重机行业持续低迷，公司持续亏损，资金极度紧张，致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期，到期商业承兑汇票不能按期兑付；而与10月中旬披露的数据相比，贷款逾期规模大幅增加。 (完)