中国企业：二重集团称因行业低迷资金极度紧张，贷款逾期规模持续增加

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海11月13日 - 中国第二重型机械集团公司周三稍晚公告称，由于重机行业持续低迷，公司持续亏损，资金极度紧张，致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期，到期商业承兑汇票不能按期兑付；而与10月中旬披露的数据相比，贷款逾期规模大幅增加。
二重集团的公告指出，公司本部银行贷款本金及利息逾期共计17,608.97万元人民币，其中，2,866.98万元本金为1年期贷款，14,500万元本金为银行宣布提前到期的3年期贷款。
而10月16日集团披露的数据显示，尚只有本金为2,866.98万元的1年期贷款出现逾期。
另由于二重集团为下属上市公司二重重装 逾期的41,500万元银行贷款及到期融资租赁本金及租金逾期34,267.48万元提供担保，公司需按照保证合同规定履行保证责任，其中34,267.48万元是新披露的担保债务。
截至2014年11月10日，二重重装及其控股子公司累计银行贷款等债务448,900.76万元逾期。此外，二重集团下属全资子公司中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司贷款本金及利息逾期共计4,320.65万元，其中4,290万元本金为银行宣布提前到期的1年期贷款。
中国二重集团和二重重装均有债券尚未到期兑付，其中二重集团中票 付息日为每年9月26日，将于2017年到期兑付，目前中债最新估值收益率高达26.0349%；二重重装企业债 将于2015年10月14日到期。（完）
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫