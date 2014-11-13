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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 09:02 BJT

中国企业：二重集团称因行业低迷资金极度紧张，贷款逾期规模持续增加

路透上海11月13日 - 中国第二重型机械集团公司周三稍晚公告称，由于重机行业持续低迷，公司持续亏损，资金极度紧张，致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期，到期商业承兑汇票不能按期兑付；而与10月中旬披露的数据相比，贷款逾期规模大幅增加。

二重集团的公告指出，公司本部银行贷款本金及利息逾期共计17,608.97万元人民币，其中，2,866.98万元本金为1年期贷款，14,500万元本金为银行宣布提前到期的3年期贷款。

而10月16日集团披露的数据显示，尚只有本金为2,866.98万元的1年期贷款出现逾期。

另由于二重集团为下属上市公司二重重装 逾期的41,500万元银行贷款及到期融资租赁本金及租金逾期34,267.48万元提供担保，公司需按照保证合同规定履行保证责任，其中34,267.48万元是新披露的担保债务。

截至2014年11月10日，二重重装及其控股子公司累计银行贷款等债务448,900.76万元逾期。此外，二重集团下属全资子公司中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司贷款本金及利息逾期共计4,320.65万元，其中4,290万元本金为银行宣布提前到期的1年期贷款。

中国二重集团和二重重装均有债券尚未到期兑付，其中二重集团中票 付息日为每年9月26日，将于2017年到期兑付，目前中债最新估值收益率高达26.0349%；二重重装企业债 将于2015年10月14日到期。（完）

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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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