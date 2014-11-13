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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.03%，上日加权利率3.1295%

路透上海11月13日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.03%，上日该期限加权平均利率为3.1295%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.03% 3.50% 3.1295%

周三银行间市场质押式回购总成交金额为9,576.68亿元，较上日的8,402.13亿元续增逾一成；其中，隔夜品种成交7,618.59亿元，上日为7,009.07亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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