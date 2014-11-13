《全球汇市》美元兑日圆和欧元涨势暂歇，英镑徘徊在14个月低位附近

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
英镑兑美元 持于14个月低位1.5760美元附近，此前在隔夜交易下跌近0.9%，受英国央行温和论调影响。
英国央行周三公布的通胀报告称，英国通胀率可能会在未来六个月降至1%下方。这激发投资者加大对央行明年晚些时候以前不会加息的预期。 央行总裁卡尼表示，市场对较宽松货币环境的预期是适切的。
瑞郎对欧元 盘旋于接近26个月高位的1.2017。如果突破瑞士央行1.20瑞郎兑1欧元的上限，可能引发央行对瑞郎的干预与打压。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2436 1.2438 -0.02 -9.52 1.3745
美元/日圆 115.51 115.47 +0.03 +9.70 105.30
欧元/日圆 143.65 143.62 +0.02 -0.75 144.73
美元/瑞郎 0.9663 0.9663 +0.00 +8.23 0.8928
英镑/美元 1.5768 1.5779 -0.07 -4.76 1.6556
美元/加元 1.1316 1.1314 +0.02 +6.55 1.0620
澳元/美元 0.8713 0.8717 -0.05 -2.24 0.8913
新西兰元/美元 0.7863 0.7878 -0.19 -4.18 0.8206
澳元/日圆 100.640 100.660 -0.02 +7.23 93.850
新西兰元/日圆 90.830 90.970 -0.15 +5.12 86.410
英镑/日圆 182.14 182.20 -0.03 +4.48 174.33
澳元/新西兰元 1.1073 1.1057 +0.14 +2.07 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫