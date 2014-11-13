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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 09:04 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元涨势暂歇，英镑徘徊在14个月低位附近

英镑兑美元 持于14个月低位1.5760美元附近，此前在隔夜交易下跌近0.9%，受英国央行温和论调影响。

英国央行周三公布的通胀报告称，英国通胀率可能会在未来六个月降至1%下方。这激发投资者加大对央行明年晚些时候以前不会加息的预期。 央行总裁卡尼表示，市场对较宽松货币环境的预期是适切的。

瑞郎对欧元 盘旋于接近26个月高位的1.2017。如果突破瑞士央行1.20瑞郎兑1欧元的上限，可能引发央行对瑞郎的干预与打压。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2436 1.2438 -0.02 -9.52 1.3745

美元/日圆 115.51 115.47 +0.03 +9.70 105.30

欧元/日圆 143.65 143.62 +0.02 -0.75 144.73

美元/瑞郎 0.9663 0.9663 +0.00 +8.23 0.8928

英镑/美元 1.5768 1.5779 -0.07 -4.76 1.6556

美元/加元 1.1316 1.1314 +0.02 +6.55 1.0620

澳元/美元 0.8713 0.8717 -0.05 -2.24 0.8913

新西兰元/美元 0.7863 0.7878 -0.19 -4.18 0.8206

澳元/日圆 100.640 100.660 -0.02 +7.23 93.850

新西兰元/日圆 90.830 90.970 -0.15 +5.12 86.410

英镑/日圆 182.14 182.20 -0.03 +4.48 174.33

澳元/新西兰元 1.1073 1.1057 +0.14 +2.07 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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