版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 09:20 BJT

全球金市：金价持稳但人气仍脆弱，关注美元动向及美国数据

美元指数 在接近四个月高位附近交投。美元近期受到美联储升息预期与欧元及日圆走弱提振。

如果美元与股市走强，在经济不确定性升高时被视为高风险资产替代投资的黄金通常趋向下跌。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三持仓量减少0.25%至722.67吨，持仓量连续第七天减少，亦为六年最低。此一基金规模庞大，是反映市场人气的重要指标。

瑞士金融监管部门周三称，在对瑞银集团 的交易进行跨市场调查时，发现其“明显试图”操纵贵金属指标价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 龚芳/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐