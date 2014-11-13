欧洲金融：瑞士监管部门发现瑞银集团试图操纵黄金指标价格

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
FINMA在报告中表示，发现瑞银多次针对白银定盘“抢先交易”，也就是依据客户尚未获得的信息进行交易。白银每日定盘目前已经取消。
芝加哥商业交易所集团(CME Group)和汤森路透在7月被指定成为新的白银指标电子竞价的运作方，取代原先的白银定盘。
监管机构今年还以黄金交易方面的疏失为由开出一些罚单。巴克莱在5月被罚款2,600万英镑(4,380万美元)，因其内部控制机制失灵，未能阻止一名交易员操纵黄金定盘价。
**定盘价的诚信问题**
在今年以前，黄金定盘价是由五家银行在每天两次的电话会议上确定的，不过瑞银并不在其中。
尽管瑞银遭到指控，但黄金市场参与方称，他们对该行的诚信有信心。“单凭瑞银一家很难对定盘价造成多大影响，”一名人士称。“这不是定盘价本身的问题，而是交易员下单的文化与监管的问题。”
德意志银行 在1月时称，打算出售在黄金定盘小组中的席位，但未能找到买家，自此仅有四家银行参与黄金定盘过程。
熟悉情况的消息人士后来在6月指出，除了德国金融监管机构Bafin展开的调查之外，德银自己也在调查围绕伦敦黄金每日定盘的交易情况。
Bafin和德银周三均不愿置评。(完)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1