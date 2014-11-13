欧洲金融：瑞士监管部门发现瑞银集团试图操纵黄金指标价格

FINMA在报告中表示，发现瑞银多次针对白银定盘“抢先交易”，也就是依据客户尚未获得的信息进行交易。白银每日定盘目前已经取消。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)和汤森路透在7月被指定成为新的白银指标电子竞价的运作方，取代原先的白银定盘。

监管机构今年还以黄金交易方面的疏失为由开出一些罚单。巴克莱在5月被罚款2,600万英镑(4,380万美元)，因其内部控制机制失灵，未能阻止一名交易员操纵黄金定盘价。

**定盘价的诚信问题**

在今年以前，黄金定盘价是由五家银行在每天两次的电话会议上确定的，不过瑞银并不在其中。

尽管瑞银遭到指控，但黄金市场参与方称，他们对该行的诚信有信心。“单凭瑞银一家很难对定盘价造成多大影响，”一名人士称。“这不是定盘价本身的问题，而是交易员下单的文化与监管的问题。”

德意志银行 在1月时称，打算出售在黄金定盘小组中的席位，但未能找到买家，自此仅有四家银行参与黄金定盘过程。

熟悉情况的消息人士后来在6月指出，除了德国金融监管机构Bafin展开的调查之外，德银自己也在调查围绕伦敦黄金每日定盘的交易情况。

Bafin和德银周三均不愿置评。(完)