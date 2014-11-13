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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 09:16 BJT

台湾股市：11月至10日为止外资净汇入约13亿美元--金管会

路透台北11月13日 - 台湾金管会主委周四表示，11月至10日为止外资净汇入约13亿美元。

金管会主委曾铭宗回应记者提问时表示。他也说，上日台股 大跌，他相信是反映了市场对中韩(FTA)自贸协定的忧虑。

〞外资汇入了，相信股市后续会慢慢稳定。〞曾铭宗说。

本地时间0912台股 升0.38%报8,953.12点。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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