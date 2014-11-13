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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 09:20 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元受到支撑，因英镑下跌

英镑兑新西兰元 跌至四周低点1.9994，周三下滑近2%。英镑兑澳元 最低跌至1.8075澳元，过去24小时下滑1.2%。

澳元兑日圆 上涨至100.65，距离周三所及的18个月高点100.83不远。受惠于日本央行超宽松的政策，澳元自10月中以来累计上涨9日圆。

新西兰元兑日圆涨至90.85，此前一度攀升至七年高点91.15。日圆和英镑的疲势推动新西兰元指数 来到七周高点。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深策略师Imre Speizer在报告中称：“近期动能正面，受益于新西兰央行提醒紧缩周期并未结束。”其并补充道，未来数天新西兰元兑美元有可能测试0.8000。(完)

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