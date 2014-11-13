版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 09:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月13日

**上海证券报**

--锦江股份 公告称，公司实际控制人锦江酒店 征询函，锦江酒店已就喜达屋资本集团出售卢浮集团和全资子公司卢浮酒店集团100%股权的事宜签署相关协议，锦江酒店提请锦江股份研究决定是否作为收购方参与该项目，公司将就上述事项进行充分论证。

**第一财经日报**

--就锦江酒店收购卢浮酒店集团一事，知情人士透露，卢浮酒店集团为欧洲第二大酒店企业，此番收购价格或超过10亿欧元。

**21世纪经济报道**

--根据财政部开展的2013年财政改革与发展重大课题研究工作，并布置了六个课题，其中湖北省财政厅负责有关地方债的课题，课题报告已上报财政部，报告认为，地方政府性债务风险集中在市、县两级政府，尤其是县级政府，报告建议研究制定地方政府破产法，允许地方政府资不抵债时宣告破产。

**每日经济新闻**

--接近监管层人士透露，银监会已正式批准全国信托登记中心落户上海自贸区，该中心由原来的上海信托登记中心升级而来，具体登记中心职责和何时上线还没有时间表。

--中原地产市场研究部统计数据显示，截至11月12日，共有35家上市房企公布了10月份销售业绩，前10月其累计销售业绩达1.27万亿元人民币，同比增10%；另据统计，截至11月11日，北上广深四地成交的185宗住宅土地平均楼面价高达11,190元/平方米，同比涨幅达47.8%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐