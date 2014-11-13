《中国报摘》--其他报纸重要消息11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--锦江股份 公告称，公司实际控制人锦江酒店 征询函，锦江酒店已就喜达屋资本集团出售卢浮集团和全资子公司卢浮酒店集团100%股权的事宜签署相关协议，锦江酒店提请锦江股份研究决定是否作为收购方参与该项目，公司将就上述事项进行充分论证。
**第一财经日报**
--就锦江酒店收购卢浮酒店集团一事，知情人士透露，卢浮酒店集团为欧洲第二大酒店企业，此番收购价格或超过10亿欧元。
**21世纪经济报道**
--根据财政部开展的2013年财政改革与发展重大课题研究工作，并布置了六个课题，其中湖北省财政厅负责有关地方债的课题，课题报告已上报财政部，报告认为，地方政府性债务风险集中在市、县两级政府，尤其是县级政府，报告建议研究制定地方政府破产法，允许地方政府资不抵债时宣告破产。
**每日经济新闻**
--接近监管层人士透露，银监会已正式批准全国信托登记中心落户上海自贸区，该中心由原来的上海信托登记中心升级而来，具体登记中心职责和何时上线还没有时间表。
--中原地产市场研究部统计数据显示，截至11月12日，共有35家上市房企公布了10月份销售业绩，前10月其累计销售业绩达1.27万亿元人民币，同比增10%；另据统计，截至11月11日，北上广深四地成交的185宗住宅土地平均楼面价高达11,190元/平方米，同比涨幅达47.8%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫