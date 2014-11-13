国际油市：美国原油价格跌破77美元，因OPEC下调对其石油需求的预测

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周三打破数个月的沉默，重申沙特追求全球市场稳定的目标，驳斥有关“价格战”的说法，但对于油价大跌的因应举措，并未提供任何看法。
美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存减少150万桶，分析师预估为增加80万桶。库欣原油库存增加30.1万桶。
国际能源署(IEA)表示，油价下跌可能导致美国页岩油投资明年减少10%，使得这个让美国成为全球主要供应国的产业成长放缓。
利比亚国家石油公司称，该国试图让El Sharara油田恢复生产的努力告吹。该油田是利比亚最大的油田之一。
美洲炼厂问题正吸引欧洲汽油船货横越大西洋而来，为炼厂利润提供适时支撑。之前原本预计炼厂利润会在维修季结束时下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/李爽 审校 戴素萍/张若琪)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1