国际油市：美国原油价格跌破77美元，因OPEC下调对其石油需求的预测

沙特阿拉伯石油部长欧那密周三打破数个月的沉默，重申沙特追求全球市场稳定的目标，驳斥有关“价格战”的说法，但对于油价大跌的因应举措，并未提供任何看法。

美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存减少150万桶，分析师预估为增加80万桶。库欣原油库存增加30.1万桶。

国际能源署(IEA)表示，油价下跌可能导致美国页岩油投资明年减少10%，使得这个让美国成为全球主要供应国的产业成长放缓。

利比亚国家石油公司称，该国试图让El Sharara油田恢复生产的努力告吹。该油田是利比亚最大的油田之一。

美洲炼厂问题正吸引欧洲汽油船货横越大西洋而来，为炼厂利润提供适时支撑。之前原本预计炼厂利润会在维修季结束时下降。(完)

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