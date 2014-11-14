台湾货币市场：11月14日及本提存期资金预期变化一览表

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东

路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。