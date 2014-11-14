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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：11月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月14日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期2,779.50亿台币。
    --公债还本付息17.7375亿台币。
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。
    
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    (本提存期)
    **宽松因素：
      --央行存单到期 3兆(万亿)685.5亿台币：  
      11/17                    486.90亿台币
      11/18                  4,355.10亿台币
      11/19                  2,715.50亿台币
      11/20                  4,018.00亿台币
      11/21                  1,115.50亿台币
      11/24                  2,097.60亿台币
      11/25                    969.00亿台币
      11/26                    854.50亿台币
      11/27                  3,234.00亿台币
      11/28                  3,589.00亿台币
      12/01                  2,405.00亿台币
      12/02                  2,552.40亿台币
      12/03                  2,293.00亿台币
 
    --公债还本付息42亿台币。 
     11/16        94甲8期9息        6.0亿台币
     11/16        96甲7期7息        9.0亿台币
     11/18       93甲9期10息       10.5亿台币
     11/24       88甲2期16息       16.5亿台币
   
    --国库券到期250亿台币。
      11/24：财103-3期273天国库券250亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
    --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  
    
    注：*表新增或更新。      

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
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