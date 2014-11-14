台湾货币市场：11月14日及本提存期资金预期变化一览表

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透台北11月14日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,779.50亿台币。 --公债还本付息17.7375亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)685.5亿台币： 11/17 486.90亿台币 11/18 4,355.10亿台币 11/19 2,715.50亿台币 11/20 4,018.00亿台币 11/21 1,115.50亿台币 11/24 2,097.60亿台币 11/25 969.00亿台币 11/26 854.50亿台币 11/27 3,234.00亿台币 11/28 3,589.00亿台币 12/01 2,405.00亿台币 12/02 2,552.40亿台币 12/03 2,293.00亿台币 --公债还本付息42亿台币。 11/16 94甲8期9息 6.0亿台币 11/16 96甲7期7息 9.0亿台币 11/18 93甲9期10息 10.5亿台币 11/24 88甲2期16息 16.5亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/24：财103-3期273天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。