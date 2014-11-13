台湾债市：主要公债成交冷清，因10年新券报价系统不稳定

路透台北11月13日 - 台湾主要五年及10年公债殖利率周四盘初微走高，但成交冷清。交易员称，今日开始发行前交易的10年新券103/13R ，因等殖交易报价系统出现问题，一度导致市场暂停交易，恢复交易后又出现断线情况，交易商情绪受干扰，市场目前只有零星成交。
市场人士指出，交易员希望借由103/13R的报价水位判断市场多空气氛，但该券因技术问题至今早10:15分才开始交投，且讯号接收似乎并不稳定，迟未成交，以目前最佳报价1.6350-1.6500%来看，殖利率较市场预期稍高，也带动10年现券103/13 殖利率略升。
〞早上这样大家有点被干扰，10年现券看起来有点卖压，但还是要再看一下。〞一本地证券商交易员说。
交易员预估今日指标五年债将在1.165-1.18%间交投，10年券103/13区间估在1.62-1.65%。
台湾柜买中心周四公告，因等殖成交系统10年期增额公债103/13R资料未于系统上显示，系统自10:00至10:15暂停交易，10:15恢复正常交易。
美国公债价格周三多数基本持平，抹去早盘的涨幅，之前债市吸收了240亿美元的10年期新债供应。指标10年期公债 价格尾盘回落2/32，收益率报2.37%，周一尾盘报2.36%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/15 ：1.165-1.18%
* 10年公债103/13 ：1.62-1.65%
本地时间11:02时最新报价：
• 103/15期五年公债殖利率微升0.35基点报1.1675%，成交仅2亿台币。
* 103/13期10年公债殖利率升0.7基点报1.6350%，成交仅5亿台币。
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(记者 林妙容; 审校 张喜良)