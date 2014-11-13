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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 09:49 BJT

香港热股：惠生工程复牌股价暴跌六成，指控股股东涉行贿遭起诉不影响营运

路透香港11月13日 - 停牌逾14个月的中国民营石油化工企业--惠生工程 周四复牌，股价最多急挫近六成，创上市以来最低。该公司表示，其子公司及控股股东因行贿罪遭落案起诉，但认为事件不会影响业务营运及财务状况。

惠生工程今天低开34%后，股价节节下挫，最多曾暴跌59%至0.82港元的上市以来低位。香港时间09:43跌幅略收窄至55%。

惠生工程此前被指卷入中国石油 高管贪腐案，但公司澄清，据向控股股东了解，并无证据显示华邦嵩与周滨（中央前政治局常委周永康之儿子）有关连，或华邦嵩以代名人身份或代表任何其他人士持有上市公司的股份。

该股于2012年12月在港上市，去年9月2日起停牌，停牌前最后报1.98港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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