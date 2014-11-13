芝加哥期市：美国大豆期货小升，强劲需求提供支撑

分析师David Hightower周三表示，美国乙醇出口扩大，在美国玉米丰产的情况下，可能在明年为玉米价格提供支撑。

澳洲小麦收割受乾旱之害，以及美国寒流可能影响冬小麦初期成长，提振了小麦价格。

交易商也密切关注俄罗斯与乌克兰紧张情势升温，两者皆为主要谷物出口国。乌克兰表示，正在乌东重新部署军队，因担心分离主义份子可能发动新的军事攻击，尽管莫斯科否认派遣部队增援支持俄罗斯的叛军。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 542.50 -0.25 -0.05% +4.88% 516.41 68

CBOT玉米 378.25 0.50 +0.13% +2.37% 367.57 68

CBOT大豆 1051.75 4.00 +0.38% +2.53% 986.51 61

CBOT稻米 $12.03 $0.02 +0.12% +0.50% $12.58 37

美国原油 $76.99 -$0.19 -0.25% -1.22% $81.96 30

汇率

欧元/美元 $1.243 $0.000 -0.04% -0.33%

美元/澳元 0.872 0.000 -0.02% +0.35%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵/李婷仪)