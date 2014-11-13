芝加哥期市：美国大豆期货小升，强劲需求提供支撑

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
分析师David Hightower周三表示，美国乙醇出口扩大，在美国玉米丰产的情况下，可能在明年为玉米价格提供支撑。
澳洲小麦收割受乾旱之害，以及美国寒流可能影响冬小麦初期成长，提振了小麦价格。
交易商也密切关注俄罗斯与乌克兰紧张情势升温，两者皆为主要谷物出口国。乌克兰表示，正在乌东重新部署军队，因担心分离主义份子可能发动新的军事攻击，尽管莫斯科否认派遣部队增援支持俄罗斯的叛军。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 542.50 -0.25 -0.05% +4.88% 516.41 68
CBOT玉米 378.25 0.50 +0.13% +2.37% 367.57 68
CBOT大豆 1051.75 4.00 +0.38% +2.53% 986.51 61
CBOT稻米 $12.03 $0.02 +0.12% +0.50% $12.58 37
美国原油 $76.99 -$0.19 -0.25% -1.22% $81.96 30
汇率
欧元/美元 $1.243 $0.000 -0.04% -0.33%
美元/澳元 0.872 0.000 -0.02% +0.35%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵/李婷仪)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1