新闻稿：中国1-10月份全国房地产开发和销售情况--国家统计局

路透北京11月13日 - （以下为中国国家统计局周四公布的2014年1-10月份全国房地产开发和销售情况新闻稿）
一、房地产开发投资完成情况
2014年1-10月份，全国房地产开发投资77220亿元，同比名义增长12.4%，增速比1-9月份回落0.1个百分点。其中，住宅投资52464亿元，增长11.1%，增速回落0.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.9%。
1-10月份，东部地区房地产开发投资43195亿元，同比增长12.4%，增速比1-9月份回落0.2个百分点；中部地区投资16523亿元，增长11.0%，增速提高0.3个百分点；西部地区投资17503亿元，增长14.0%，增速与1-9月份持平。
1-10月份，房地产开发企业房屋施工面积692132万平方米，同比增长12.3%，增速提高0.8个百分点。其中，住宅施工面积491855万平方米，增长8.8%。房屋新开工面积147661万平方米，下降5.5%，降幅收窄3.8个百分点。其中，住宅新开工面积102879万平方米，下降9.8%。房屋竣工面积63889万平方米，增长7.6%，增速提高0.4个百分点。其中，住宅竣工面积48749万平方米，增长5.1%。
1-10月份，房地产开发企业土地购置面积26972万平方米，同比增长1.2%，1-9月份为下降4.6%；土地成交价款7747亿元，增长20.4%，增速提高8.9个百分点。
二、商品房销售和待售情况
1-10月份，商品房销售面积88494万平方米，同比下降7.8%，降幅比1-9月份收窄0.8个百分点。其中，住宅销售面积下降9.5%，办公楼销售面积下降9.9%，商业营业用房销售面积增长8.2%。商品房销售额56385亿元，下降7.9%，降幅比1-9月份收窄1个百分点。其中，住宅销售额下降9.9%，办公楼销售额下降20.4%，商业营业用房销售额增长8.3%。
10月份当月，商品房销售面积11362万平方米，同比下降1.6%，降幅比上月减缓8.7个百分点；商品房销售额7158亿元，同比下降0.7%，降幅比上月减缓8.2个百分点。
1-10月份，东部地区商品房销售面积40902万平方米，同比下降14.6%，降幅比1-9月份收窄0.7个百分点；销售额32488亿元，下降14.3%，降幅收窄1.2个百分点。中部地区商品房销售面积23737万平方米，下降2.8%，降幅收窄0.1个百分点；销售额11818亿元，增长1.1%，增速与1-9月份持平。西部地区商品房销售面积23855万平方米，增长1.1%，1-9月份为下降0.6%；销售额12079亿元，增长4.0%，增速提高1.2个百分点。
10月末，商品房待售面积58239万平方米，比9月末增加1091万平方米。其中，住宅待售面积增加611万平方米，办公楼待售面积增加88万平方米，商业营业用房待售面积增加227万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1-10月份，房地产开发企业到位资金100241亿元，同比增长3.1%，增速比1-9月份提高0.8个百分点。其中，国内贷款17735亿元，增长11.1%；利用外资489亿元，增长17.6%；自筹资金42232亿元，增长13.8%；其他资金39786亿元，下降9.0%。在其他资金中，定金及预收款24213亿元，下降11.2%；个人按揭贷款10895亿元，下降4.3%。
四、房地产开发景气指数
10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.76，比上月提高0.04点。（完）
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(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)