欧洲政治：意大利总理驳斥提前选举臆测，就选举法改革协议迈进一步

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
路透罗马11月12日 - 意大利总理伦齐周三称其政府致力继续执政至2018年，驳斥有关提前选举的臆测。此前伦齐就选举法改革协议又迈进一步。
伦齐和中间偏右派领袖贝鲁斯柯尼周三会面逾两个小时。他们均同意合作以整顿投票制度。外界咸认为意大利历任政府薄弱主要归咎于该国的投票制度。
“这届国会应能持续到2018年正常选举时，为意大利现代化提供了重要契机。”两人在会后的联合声明指出。
他们表示，新选举法应可在12月提呈给参议院。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1