欧洲政治：意大利总理驳斥提前选举臆测，就选举法改革协议迈进一步

路透罗马11月12日 - 意大利总理伦齐周三称其政府致力继续执政至2018年，驳斥有关提前选举的臆测。此前伦齐就选举法改革协议又迈进一步。

伦齐和中间偏右派领袖贝鲁斯柯尼周三会面逾两个小时。他们均同意合作以整顿投票制度。外界咸认为意大利历任政府薄弱主要归咎于该国的投票制度。

“这届国会应能持续到2018年正常选举时，为意大利现代化提供了重要契机。”两人在会后的联合声明指出。