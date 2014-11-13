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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 10:08 BJT

台湾债市：柜买中心罕见暂停公债等殖系统交易，预计10点15分恢复交易

路透台北11月13日 - 台湾柜买中心周四表示，因等殖成交系统10年期增额公债103/13R 资料未于系统上显示，系统将自10:00至10:15暂停交易，10:15恢复正常交易。

两名资深交易员对路透表示，此前从未发生类似情形。

交易员指出，今日开始发行前交易的10年新券103/13R，因等殖交易报价系统出现问题，令该券至目前为止都无法成交，交易商观望不愿进场下，公债市场今早仅出现零星成交。(完)

(记者 董永年/林妙容; 审校 杨淑祯)
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