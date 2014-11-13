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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 10:13 BJT

更新版 1-日本经济：9月机械订单意外跳升，给经济送来及时雨

当前，有关安倍晋三首相将推迟提高消费税以支撑经济的猜测不断升温，还有人臆测他可能宣布提前举行选举，以确保能够继续执政。

4月上调税率后，日本经济在第二季出现全球金融危机以来最严重的下滑。安倍已经表示，将在周一第三季国内生产总值(GDP)数据公布后进行评估，而后就增税问题作出决定。

路透调查显示，绝大多数日本企业要求首相安倍晋三推迟或取消增税计划。这一结果突显出，企业担心加税可能让日本脆弱的经济复苏脱轨。

路透短观调查显示，日本11月制造业景气判断指数由10月的正8升至正13，但他们预计2月该指数将回落至正9。

该报告显示，服务企业信心连续第二个月下滑，至一年低点，因零售业继续受到4月消费税上调的影响。

本次路透调查在10月27日至11月10日期间访问了486家大型企业，其中264家给予回覆。该调查结果并非完全反映日本央行10月31日货币放宽政策的影响。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 张荻)
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