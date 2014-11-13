更新版 1-台湾央行：总裁称与香港同步放宽2万人民币兑换上限“机率很高”

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(新增央行总裁等官员更多评论)
路透台北11月13日 - 台湾央行总裁彭淮南周四表示，已与大陆方面持续联系，希望能与香港在同一时间放宽每日2万元人民币的兑换上限，他评估“机率很高”。
他表示，至今日上午外汇局长持续与大陆方面联系，还是希望可以和香港在同一时间放宽每日2万人民币的兑换上限。
〞我们一直在和对方在联系，早上我的同事还在打电话，〞彭淮南说。
香港金融管理局（HKMA）周三宣布，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。此举绝不仅仅会便利个人客户参与沪港通，更将进一步提升人民币国际化的层次。
此外，台股近期大涨大跌，金管会主委曾铭宗在回应记者提问时，11月至10日为止外资净汇入约13亿美元。
据其介绍，至上个月底外资累计汇入金额1,902亿美元，11月到10日为止，外资累计汇入金额1,915亿美元，因此11月至10日为止外资净汇入约13亿美元。
对于上日台股大跌，他相信是反映了市场对中韩自贸协定(FTA)的忧虑。而股市是反映基本面的走势，近期第三季财报会如数公布，财报的数字是相当亮丽。
〞相信股市以后会渐趋稳定，〞曾铭宗说。
本地时间10:33，台湾加权指数 升0.35%报8,949.94点；上日该指数收挫1.28%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫