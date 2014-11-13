版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 10:22 BJT

路透调查：通胀目标仍遥不可及，或促使日本央行6月后再度放宽政策

调查显示，多数分析师预期日本央行或将不得不延长达到通胀目标的时间，表明要想让日本摆脱近20年的通缩折磨，政策制定者还面临艰钜的任务。

自2013年4月启动宽松计划，日圆兑美元 已贬值约25%，日经指数 则大涨近四成。日本央行10月31日意外扩大刺激举措后，日圆兑美元跌至七年低点，日股则劲扬至雷曼兄弟事件前以来的最高水准。

但日圆走软未能成功刺激出口，而股市大涨也难有反映在消费者支出或整体经济增长上。

被问及如果无法实现通胀目标时、日本央行将采取什么行动时，19名分析师中有10名表示央行将更动目标，而八名表示央行将进一步扩大量化宽松计划。(完) (编译 郑茵/杜明霞/张若琪 审校 白云/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐