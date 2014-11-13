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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 10:30 BJT

澳洲央行：低利率将逐步提振支出，非矿业投资升温条件成熟--助理总裁

“预计这迟早会给非矿业领域的企业投资复苏带来支撑，并在更大范围内支持经济，包括改善劳动力市场状况。”

他补充说，短期内经济成长整体上料将继续低于平均水平，因矿业投资下滑，本币汇率居高不下，且政府财政普遍收紧。

澳洲截止6月的一年当中，经济平均成长约2.5%，而普遍认同的趋势水平为3.25%。

肯特重申，澳洲央行总体上认为，以多数指标来看，澳元汇率仍高于基本面支持的水准，但他没有积极呼吁让澳元汇率进一步下跌。(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 杜明霞/李婷仪)
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