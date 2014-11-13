澳洲央行：低利率将逐步提振支出，非矿业投资升温条件成熟--助理总裁

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
“预计这迟早会给非矿业领域的企业投资复苏带来支撑，并在更大范围内支持经济，包括改善劳动力市场状况。”
他补充说，短期内经济成长整体上料将继续低于平均水平，因矿业投资下滑，本币汇率居高不下，且政府财政普遍收紧。
澳洲截止6月的一年当中，经济平均成长约2.5%，而普遍认同的趋势水平为3.25%。
肯特重申，澳洲央行总体上认为，以多数指标来看，澳元汇率仍高于基本面支持的水准，但他没有积极呼吁让澳元汇率进一步下跌。(完)
(编译 徐文焰/郑茵 审校 杜明霞/李婷仪)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1