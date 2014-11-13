《香港重要政经日程》--11月13日-11月20日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息================= 11月13日（周四）
--15:00 恒生银行 及保柏健管理方案新闻发布会。
-- 富临集团 首日挂牌。
-- 中国黄金国际 公布第三季业绩。
-- 勇利航业 公布第三季业绩。
-- 宏利金融 公布第三季业绩。
-- 宝胜国际 公布第三季业绩。
-- 高鑫零售 公布第三季业绩。
-- 阳光油砂 公布第三季业绩。
-- 裕元集团 公布第三季业绩。
================== 近期重要政经消息=================
11月14日（周五）
--09:00 皇家特许测量师学会及香港测量师学会联合估价会议2014。
-- 公布第三季本地生产总值（GDP）。
-- 公布10月份外汇基金境外资产数字。
-- 康大食品 公布至9月底止三个月业绩。
-- 中国新城镇 公布第三季业绩。
-- 华润创业 公布第三季业绩。
-- 亨亚 公布第三季业绩。
-- 华禧控股 公布中期业绩。
-- 钜大国际 公布中期业绩。
-- 麦达斯 公布第三季业绩。
-- 新威国际 公布第三季业绩。
-- 威雅利 公布中期业绩。
11月17日（周一）
-- 公布8-10月失业率。
-- 国美电器 公布季度业绩。
-- 佳明集团 公布中期业绩。
-- 香港信贷 公布中期业绩。
-- 壹传媒 公布中期业绩。
-- 康师傅 公布第三季业绩。
-- 丽盛集团 公布中期业绩。
-- 开明投资 公布中期业绩。
11月18日（周二）
-- 贸易发展局主办＂亚洲物流及航运会议＂（至19日）。
-- 伟志控股 首日挂牌。
-- 兴胜创建 公布中期业绩。
-- KFM金德 公布中期业绩。
-- 必瘦站 公布中期业绩。
-- 伟禄集团 公布中期业绩。
-- 莎莎国际 公布中期业绩。
-- 信利国际 公布第三季业绩。
11月19日（周三）
-- 贸易发展局主办＂亚洲物流及航运会议＂。
-- 亚洲煤业 公布中期业绩。
-- 永义实业 公布中期业绩。
-- 华宝国际 公布中期业绩。
-- 龙润茶 公布中期业绩。
-- 真明丽 公布中期业绩。
-- 东方表行 公布中期业绩。
-- 威高集团 公布第三季业绩。
-- 宏安集团 公布中期业绩。
-- 位元堂 公布中期业绩。
--15:00 卓能集团 股东特别大会。
*11月20日（周四）
-- 公布10月份消费物价指数。
-- 迅销有限公司 举行股东周年大会。
-- 百灵达国际 公布中期业绩。
-- 权智 公布中期业绩。
-- 大唐投资 公布中期业绩。
-- 华脉无通信 公布中期业绩。
-- 路易十三 公布中期业绩。
-- 豪特保健 公布中期业绩。
-- 华富国际 公布中期业绩。
-- 森信纸业 公布中期业绩。
-- 华银控股 公布中期业绩。
-- 冠捷科技 公布第三季业绩。
-- 威高国际 公布中期业绩。
-- 皓天财经集团 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫