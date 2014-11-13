版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 10:02 BJT

《香港重要政经日程》--11月13日-11月20日

================== 今日重要政经消息================= 　11月13日（周四）

--15:00 恒生银行 及保柏健管理方案新闻发布会。

-- 富临集团 首日挂牌。

-- 中国黄金国际 公布第三季业绩。

-- 勇利航业 公布第三季业绩。

-- 宏利金融 公布第三季业绩。

-- 宝胜国际 公布第三季业绩。

-- 高鑫零售 公布第三季业绩。

-- 阳光油砂 公布第三季业绩。

-- 裕元集团 公布第三季业绩。

================== 近期重要政经消息=================

11月14日（周五）

--09:00 皇家特许测量师学会及香港测量师学会联合估价会议2014。

-- 公布第三季本地生产总值（GDP）。

-- 公布10月份外汇基金境外资产数字。

-- 康大食品 公布至9月底止三个月业绩。

-- 中国新城镇 公布第三季业绩。

-- 华润创业 公布第三季业绩。

-- 亨亚 公布第三季业绩。

-- 华禧控股 公布中期业绩。

-- 钜大国际 公布中期业绩。

-- 麦达斯 公布第三季业绩。

-- 新威国际 公布第三季业绩。

-- 威雅利 公布中期业绩。

11月17日（周一）

-- 公布8-10月失业率。

-- 国美电器 公布季度业绩。

-- 佳明集团 公布中期业绩。

-- 香港信贷 公布中期业绩。

-- 壹传媒 公布中期业绩。

-- 康师傅 公布第三季业绩。

-- 丽盛集团 公布中期业绩。

-- 开明投资 公布中期业绩。

11月18日（周二）

-- 贸易发展局主办＂亚洲物流及航运会议＂（至19日）。

-- 伟志控股 首日挂牌。

-- 兴胜创建 公布中期业绩。

-- KFM金德 公布中期业绩。

-- 必瘦站 公布中期业绩。

-- 伟禄集团 公布中期业绩。

-- 莎莎国际 公布中期业绩。

-- 信利国际 公布第三季业绩。

11月19日（周三）

-- 贸易发展局主办＂亚洲物流及航运会议＂。

-- 亚洲煤业 公布中期业绩。

-- 永义实业 公布中期业绩。

-- 华宝国际 公布中期业绩。

-- 龙润茶 公布中期业绩。

-- 真明丽 公布中期业绩。

-- 东方表行 公布中期业绩。

-- 威高集团 公布第三季业绩。

-- 宏安集团 公布中期业绩。

-- 位元堂 公布中期业绩。

--15:00 卓能集团 股东特别大会。

*11月20日（周四）

-- 公布10月份消费物价指数。

-- 迅销有限公司 举行股东周年大会。

-- 百灵达国际 公布中期业绩。

-- 权智 公布中期业绩。

-- 大唐投资 公布中期业绩。

-- 华脉无通信 公布中期业绩。

-- 路易十三 公布中期业绩。

-- 豪特保健 公布中期业绩。

-- 华富国际 公布中期业绩。

-- 森信纸业 公布中期业绩。

-- 华银控股 公布中期业绩。

-- 冠捷科技 公布第三季业绩。

-- 威高国际 公布中期业绩。

-- 皓天财经集团 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐