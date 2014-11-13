中国汇市：人民币早盘略跌，基本面仍偏强短期或窄幅震荡

* 人民币早盘略跌

* 中间价反弹微涨

* 窄幅震荡格局延续

* 供求上购汇盘稍多

路透北京11月13日 - 中国人民币兑美元 周四早盘小跌，中间价反弹微涨。交易员表示，基本面仍支持人民币偏强走势，而近期供求上购汇盘稍多，短期市场仍可能延续窄幅震荡的格局。

他们并称，早盘人民币走势并无太大意外，中间价亦波动甚微，市场方向暂不明朗。从经济基本面上看，岁末人民币仍有望小幅升值。

“没有方向很正常，到年底了，琢磨着还是（美元）往下概率大一些吧。…不能天天吃肉嘛，总要喝粥。”一股份行交易员认为，短期人民币或在6.12或6.13附近窄幅震荡。

另一股份行交易员表示，前两日购汇盘稍多，今日亦延续前期风格。从基本面上看，中国经常项目顺差维持在高位给人民币提供了一定升值压力。但人民币是有管理的浮动汇率制度，还是要看央行的政策指向。

“前期升值的速度太快，几乎没有做什么停留就一下子冲破了6.11这一块，这么迅速的升值其实对经济的基本面要有一个缓释的过程。而且这给外汇储备到年末会计上的折算也是很不好看的。”她说。

北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.1275元，上日收报6.1262元。今日人民币兑美元中间价 为6.1418元，上日中间价为6.1428元。

全球汇市，美元兑日圆和欧元周四早盘涨势暂歇，交易商静候一系列中国和美国数据出炉；与此同时，英镑兑美元徘徊在14个月低位附近，此前英国央行发出温和信号。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2695/15，上日尾盘为6.267。

北京时间12:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1328/48元，上一交易日尾盘报6.1317元。