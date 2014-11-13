日本央行：当前的量化及质化宽松(QQE)计划没有设置期限--央行理事

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
路透东京11月13日 - 日本央行理事雨宫正佳对国会表示：
* 央行当前的量化及质化宽松(QQE)计划没有设置期限
* 央行不会只因为担心资产负债表有受到损害的风险，就停止采取措施来实现物价目标
* 无需担心央行实现通胀目标的政策引发高通胀的风险 (完)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1