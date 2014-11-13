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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 10:34 BJT

日本央行：当前的量化及质化宽松(QQE)计划没有设置期限--央行理事

路透东京11月13日 - 日本央行理事雨宫正佳对国会表示：

* 央行当前的量化及质化宽松(QQE)计划没有设置期限

* 央行不会只因为担心资产负债表有受到损害的风险，就停止采取措施来实现物价目标

* 无需担心央行实现通胀目标的政策引发高通胀的风险 (完)
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