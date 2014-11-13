新闻稿：中国10月份社会消费品零售总额增长11.5%--国家统计局

路透北京11月13日 - （以下为中国国家统计局周四公布的2014年10月份消费品市场情况新闻稿）
2014年10月份，社会消费品零售总额23967亿元，同比名义增长11.5%（扣除价格因素实际增长10.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额11745亿元，增长8.3%。1-10月份，社会消费品零售总额213118亿元，同比增长12.0%。其中，限额以上单位网上零售额 3307亿元，增长55.6%。
按经营单位所在地分，10月份，城镇消费品零售额20754亿元，同比增长11.4%；乡村消费品零售额3214亿元，增长12.4%。1-10月份，城镇消费品零售额183886亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额29232亿元，增长13.0%。
按消费形态分，10月份，餐饮收入2657亿元，同比增长9.7%；商品零售21310亿元，增长11.7%。1-10月份，餐饮收入22591亿元，同比增长9.7%；商品零售190527亿元，增长12.3%。
在商品零售中，10月份，限额以上单位商品零售10987亿元，增长8.7%。1-10月份，限额以上单位商品零售99976亿元，增长9.9%。
注： 限额以上单位网上零售额是指限额以上单位通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的消费品零售额。（完）
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(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)