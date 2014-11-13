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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 11:12 BJT

新闻稿：韩国央行维持利率不变，预期全球经济维持温和复苏态势

“10月出口维持向好趋势，受对美国出口的强劲势头支撑。”

“未来几个月，随着美国经济复苏，韩国经济预计将逐步改善，不过改善步伐会较温和。然而，消费和投资信心延迟恢复，主要国家调整政策后汇率波动性加大，均有可能成为不稳定因素。”

“消费者通胀率预计目前将保持低位，主要受益于农产品价格稳定和国际油价下跌。”

“经常帐预计将保持盈余趋势。”(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍/李爽/张若琪/白云; 审校 蔡美珍/艾茂林/朱晓军/李婷仪/王兴亚)
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