新闻稿：韩国央行维持利率不变，预期全球经济维持温和复苏态势

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
“10月出口维持向好趋势，受对美国出口的强劲势头支撑。”
“未来几个月，随着美国经济复苏，韩国经济预计将逐步改善，不过改善步伐会较温和。然而，消费和投资信心延迟恢复，主要国家调整政策后汇率波动性加大，均有可能成为不稳定因素。”
“消费者通胀率预计目前将保持低位，主要受益于农产品价格稳定和国际油价下跌。”
“经常帐预计将保持盈余趋势。”(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍/李爽/张若琪/白云; 审校 蔡美珍/艾茂林/朱晓军/李婷仪/王兴亚)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1