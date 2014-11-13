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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 10:40 BJT

台湾汇市：台币实质交易稳于区间上缘，外资小幅汇入

路透台北11月13日 - 台币兑美元 实质交易价位周四靠向上日区间上缘。交易员指出，主要因外资仍有小幅汇入，且国际盘走势持稳，令台币先行反应内部因素。

他们称，昨日央行总裁彭淮南表示，台币不跟进日圆的贬值行列，因此动态稳定的走势料将不变。早盘仍以实质抛补为主，出口商的美元卖价集中在30.63-30.65附近，有助台币稳于既有区间。

〞国际没有什么消息，以实质抛补为主。〞一位本地银行交易人士说。

交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.600-30.650。

盘初台币主要交易区间在30.600-30.630；上交易日主要区间在30.602-30.655。

台湾央行总裁周三称，尽管日圆汇率大幅波动，但台币汇率仍维持动态稳定。 台湾金管会主委周四表示，11月至10日为止外资净汇入约13亿美元。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度略有扩大；一个月远汇报价 暂报在30.609/30.625左右，上日纽约盘收在30.590。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.600-30.650

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