《全球主要央行动态》--11月13日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月6日-11月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，他担心通胀预期下降会推低本来已经偏低的通胀率，让美联储更难帮助经济恢复健康。他说，由于通胀率已然太低，美联储上个月其实应扩大资产购买计划，而不是结束该举措。柯薛拉柯塔在10月的政策会议上投下了唯一一张反对票。他说，考虑到通胀前景乏力，明年加息“不合适”。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储的最新声明显示，决策者要把升息与经济数据联系起来，而不是设定具体的日期。他在讲话中重申，美联储应继续调整政策声明，让金融市场为更早紧缩货币政策的可能性作好准备。

波士顿联储总裁罗森格伦表示，美联储应大力对抗低通胀，就像对抗物价上涨过快那样，否则就有可能会出现类似日本和欧洲的长期低增长。他再度呼吁美联储在升息上保持耐心，直到更确定通胀将升抵美联储的目标为止。

美联储主席叶伦呼吁全球政治人物在承平时期整顿好自己的财政，才能在动荡时期有能力刺激经济。叶伦并未特别评论美国货币政策，但她说随着经济活动和通胀恢复正常，全球的央行需让货币政策需要正常化。她还说，正常化的时程以及速度将视各国不同，从而可能导致金融波动。

芝加哥联储总裁埃文斯再度呼吁联储在升息问题上要有耐心，目前面临的最大风险是在是时机不成熟的情况下收紧货币政策，应该在对通胀和就业市场有信心时再升息。

纽约联邦储备银行总裁杜德利称，若经济按照预估般地有所改善，美联储将在“明年某个时点”升息；许多新兴市场经济体已经为本次美国收紧政策循环做了更好的准备，各市场似乎理解利率将会维持在极低点相当一段时间。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，预计利率将在2015年某个时间开始上升，并称决策必须有“前瞻性”。

**欧元区**

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备。欧洲央行在月度会议上保持利率在0.05%的纪录低位，将静观近几个月祭出的刺激举措会产生怎样的功效。德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，欧元区复苏面临的风险仍偏向下档，他说：“管委会一致承诺将动用职权范围内的更多非常规工具。”

德国央行总裁魏德曼再次警告称，欧洲央行若打算购买欧元区成员国公债，可能鼓励各国增加债务。他的讲话突显出德国对此类举措的反对态度。他承认，欧元区的整体经济前景仍然疲弱，通胀率较低；认为欧洲央行因此采取的扩张性立场是正确的。但魏德曼警告称，欧洲央行计划向银行提供低成本信贷和购买重新打包的贷款，在此之外无论采取何种举措，都不宜购买公债。

欧洲央行执委会成员莫尔许称，欧洲经济复苏，以及最重要的德国经济复苏已经失去势头。莫尔许发表讲话时，对欧元区迟滞的经济处在“关键”阶段表达关切，且表明要负起责任的是各个国家，而非欧洲央行。

欧洲央行管理委员会委员诺亚表示，各国央行应该作好准备，在公债收益率大涨，或是为了阻止通缩威胁的情况下而买进公债。

**英国**

英国央行公布通胀报告称，英国通胀率可能会在未来六个月降至1%下方。这激发投资者加大对央行明年晚些时候以前不会加息的预期。英国央行表示，自8月发表上次经济预估以来，市场将首次加息时间的预期从2015年第一季推后至明年10月。央行总裁卡尼表示，“尽管未来仍会收紧货币政策，但市场目前对货币条件的预期较三个月前更宽松，这是适当的。”他强调称，不应利用投资者的看法来确认首次升息的确切时间。

英国央行维持指标利率在0.5%不变，维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变。两项决议均符合市场预期。自2009年初金融危机以来，英国央行一直将利率维持于记录低点。

**大中华区**

随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水 ”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。详情请浏览专题新闻：中国央行三季度货币政策执行报告。

香港金融管理局宣布自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，将更加方便沪港通及其他人民币金融交易；预料措施会令到人民币存款温和增长。

台湾央行总裁彭淮南表示，已与大陆方面持续联系，希望能与香港在同一时间放宽每日2万元人民币的兑换上限，他评估“机率很高”。

**日本和韩国**

日本央行审议委员宫尾龙藏表示，央行很可能在2015财年下半年开始讨论退出量化宽松(QE)计划。这是迄今有关讨论何时将开始的最明确说法。宫尾龙藏并未详细说明他认为央行实际上将如何或何时开始缩减买进政府公债及风险资产的规模，但他指称，美联储放慢资产买进，即是如何退出的一个例子。

日本央行总裁黑田东彦称，仍认为日本央行将继续评估经济上行和下行风险，并在必要时调整政策，并表示现在讨论退出量化宽松举措还为时尚早。

日本央行审议委员佐藤健裕表示，该行进入拉升通胀“未知领域”之际，可能在一段时间内持续购买政府公债，且无明显的限制。他表示，央行在评断资产购买计划是否成功时，应该不只着眼于2%的通胀目标，尚应将薪资等纳入考量。佐藤健裕为上月投票反对央行总裁黑田东彦印制更多钞票的委员之一，该场会议是以5:4的票数决议通过。

日本央行理事雨宫正佳称，日本央行当前的QQE计划没有设置期限，央行不会只因为担心资产负债表有受到损害的风险，就停止采取措施来实现物价目标。

韩国央行货币政策委员会维持指标利率在2.0%不变，保持在纪录低位，符合市场预期，因该行在观察今年两次降息及美国和日本政策决定的影响。

韩国央行总裁李柱烈表示，对于日圆大跌削弱韩国出口竞争力，当局不会袖手旁观，但决策者可能不愿意降息，而干预汇市也作用有限。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行发布经济预测，再次认为国内经济增长低于应有水平，并强调中国房地产市场崩盘风险、以及澳元依然高企是该国经济面临的主要不确定性因素。澳洲央行重申，2.5%的利率水平是适宜的，并承诺在一段时间内维持利率稳定。

澳洲央行助理总裁肯特表示，澳洲极低的利率将继续激励家庭增加支出和减少储蓄，淡化了对收入增长疲软恐拖累支出的担忧。肯特还指出，目前非矿业行业投资升温的条件已经成熟，这将帮助提振经济增长在2016年之前超过趋势水平。肯特重申，澳洲央行总体上认为，以多数指标来看，澳元汇率仍高于基本面支持的水准，但他没有积极呼吁让澳元汇率进一步下跌。

新西兰央行总裁惠勒表示，尽管今年稍早数次加息，但利率政策仍宽松；他并补充称，中性利率水平仍在4.5%左右。惠勒还表示，新西兰元汇价仍不合理，不可持续，仍有“进一步回落的空间”；新西兰元进一步走软的程度可能取决于美元的表现。

**其他国家**

俄罗斯央行公布，2014年第一季在其黄金和外汇储备中减持了美元，美元在储备中的比重从年初时的44.8%，降至3月底时的43.3%。该央行还表示，其已将欧元在储备中的比重从年初时的41.5%，提高至3月底时的43.7%。

俄罗斯央行表示，通过暂时削减外汇互换操作规模至等值每日20亿美元来限制银行的卢布流动性。该限制设定期限从11月12日至11月30日。 此前俄罗斯央行表示，已取消卢布浮动汇率通道，允许卢布自由浮动。

马来西亚央行维持指标利率于3.25%不变，重申这是维持宽松货币政策立场，但同时警告可能影响马来西亚经济的全球成长风险。 (完)

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