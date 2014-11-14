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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 17:12 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月14日

路透伦敦11月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              159,400            -550
      锡               10,275            +160
      铅              216,750            +400
      锌              687,450          -2,050
      铝            4,393,075          -9,700
      镍              389,370            +234
    铝合金             26,640             -40
    NASAAC             74,700            持平
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         
 品种  库存数据       库存分布              品种    库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅   MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡   MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA   MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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