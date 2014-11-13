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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 10:46 BJT

台湾债市：公债RP利率持平上日，投信见较为明显赎回

路透台北11月13日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周四持在上日水准不变。交易商称，虽然投信今日见到较为明显的赎回，但寿险资金持平至小多，资金活水补充得宜，令利率仍维持在近期区间。

市场人士指出，这两天可以较明显感受到投信的资金分配不均，赎回变多，而寿险端主要以续作为主，整体市场的资金水位趋平，但尚不到转紧的地步，预估明日本周最后交易日不会有太大波动。

〞之前市场的钱比较多，今天就觉得转向平平。〞一位大型票券商交易员说。

交易员称，市场将先观察央行在进入11月下半旬后的存单发行状况，预估11月底市场仍有趋紧机会，而12月将有较多的金融债发行，资金需求会渐渐进入高峰，当前市场也会尽量安排分散资金落点。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率没有明显变动。

本周五尚有华东 6亿台币转换公司债发行，当天并有农业金库8亿台币还本付息。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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