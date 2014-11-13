投行观点：中国经济杠杆率高主因金融市场滞后和政府储蓄上升--中金

路透北京11月13日 - 近几年来，中国持续上升的杠杆率水平一直是投资者和政策制定者关注的焦点。很多学者建议收紧货币供应并保持高利率来降低杠杆率，但效果却似乎事与愿违。中国知名投行--中金公司最新报告认为，中国的高杠杆率问题的关键在于金融市场发展的严重滞后，而政府储蓄上升则是杠杆率问题恶化的另一重要因素。

中金认为需要从六个方面采取改革措施才能缓解杠杆率上升过快的问题，同时推动经济增长和效率提升：改革国内股票市场；改革预算编制过程；将部分政府或公共储蓄投向比银行存款回报率更高的其他资产；将隐性政府负债认定为显性政府债务；直接向有需要的公共投资项目或具有系统重要性的部门注入股权资本金；以及调整货币政策立场以减轻企业部门的偿债负担。

中国财政部10月底发布通知，明确截至2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府存量债务，按照先清理、后甄别的顺序，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。

据中金统计数据显示，中国债务占GDP的比例自2012年以来以每年8~13个百分点的速度加速上升，而过去10年来平均每年的升幅仅为4个百分点。

以下为中金报告要点摘录：

我们认为，中国的高杠杆率问题（或投资效率低下问题）的关键在于金融市场发展的严重滞后，尤其是股票市场：由于中国储蓄率高企却缺乏有效的股权融资渠道，当经济下行时，企业依靠自身盈利补充资本金的能力下降，因此债权融资在整个融资中的比重必然上升。

此外，政府储蓄上升是近年来中国杠杆率问题恶化的另一重要因素。中央和地方政府显性债务占GDP 的比例自2009年以来基本保持不变，而企业部门债务则大幅上升。中国为应对全球金融危机而推出的4 万亿经济刺激计划，其资金来源似乎主要是企业部门（包括国有企业和银行），而不是像其他国家一样来自于政府的财政支出。虽然这种巨额政策性贷款成功地挽救了处于危机边缘的中国经济，但同时也给中国企业部门带来了沉重的债务负担，并给银行造成了潜在的不良贷款风险。

更为令人担忧的是，近年来政府机构储蓄在快速增加，但同时企业部门却被迫去杠杆。如果用债务减去银行存款来衡量净负债，过去几年来政府部门日益成为净储蓄者，而企业部门则在债务泥潭中愈陷愈深。

我们近期的研究显示，中国的政府部门（广义上包括各类事业单位但不包括国有企业）持有巨额银行存款，其与GDP之比高达30%以上，而若将外汇储备考虑在内，这个比例则超过70%。不仅如此，这些政府部门的银行存款仍以每年接近20%的速度增长，远高于名义GDP 增速或居民和企业存款的增速。与此同时，中央和地方政府的显性债务与GDP之比却基本保持不变，2009年的大规模经济刺激政策对政府的负债率毫无影响。

毫不奇怪，在国内股权融资市场处于半关闭状态而政府储蓄不断上升的背景下，近几年来从紧的货币环境造成了中国内需疲弱、企业投资不振、价格下跌、劳动力市场显现疲态但债务与GDP 之比却不断上升等一系列问题。

因此，中国需要深入分析导致杠杆率上升的根本原因，以便重新设计一揽子政策来缓解而不是加剧导致杠杆率上升的深层次问题。我们认为，只有在以下几个方面采取改革措施才能缓解杠杆率上升过快的问题，同时推动经济增长和效率提升：

* 改革国内股票市场：1）培养和引进长期机构投资者，如“沪港通”和税收递延型养老保险的推出；2）在首次公开发行和后续融资中实行备案制，发挥市场配臵资源的作用；以及3）加大对市场违规行为的监管和处罚力度。

* 改革预算编制过程：减少中央政府持有的闲臵现金规模和各政府机关团体的“小金库”规模。尤其要对实际上从事商业经营的事业单位进行改革，这对降低公共部门低效率的“储蓄过剩”具有重要意义。

* 将部分政府或公共储蓄投向比银行存款回报率更高的其他资产：在公共部门18 万亿元的银行存款之中，约有3~4万亿元是地方政府的社会养老保险基金，这些基金目前只允许存入银行或购买国债；还有2 万亿元是住房公积金（作为对比，目前总的按揭贷款余额仅为11 万亿元）。改善这些资金的资产配臵不仅可以取得更高的回报，也有利于中国的资本市场建设。

* 将隐性政府负债认定为显性政府债务，这种重新归类不仅可以降低利率和延长债务期限，也会缓解市场对银行不良贷款的担忧，并且使银行有健康的资产负债表来为实体经济提供正常的信贷服务。

据媒体报道，财政部于近期下发了《地方政府性存量债务清理处置办法》（征求意见稿），其中规定被纳入审计署口径的地方政府负债（接近10万亿元）将被认定为政府债务。我们认为，这是朝着正确方向迈出的重要一步，将有助于显着降低企业部门的杠杆率。

* 直接向重要的基础建设项目或具有系统重要性的部门注入股权资本金，类似于十年前的银行注资计划。

* 调整货币政策立场以使经济增长保持在其潜在增长率水平，从而令实体经济免受通胀或通缩的不利影响。由于国内外通胀压力已显着回落，中国央行具备降息空间，这将减轻企业部门的偿债负担。