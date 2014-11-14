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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 09:21 BJT

****《港报快速浏览》--11月14日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：禁制令必须执行，滥用法援须检讨--文汇报                            
 港报社评：继续占领已无意义藉禁令退场保元气--明报                            
 港报社评：新油源抬头，油价易跌难升--经济日报                                
 港报社评：学联闯京难挽颓势--星岛日报                                        
 港报社评：中美新型大国关系，对抗合作皆不可免--信报                          
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：经济亮红灯，英镑难挺久--信报                                  
 港报财经评论：用友估值升，金蝶追落后--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                      
 台湾报摘                                                                      
    
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