港报社评：继续占领已无意义藉禁令退场保元气--明报11月14日

占领运动发展至寻求循司法途径解决，高等法院今日将完成颁布金钟中信大厦和旺角占领场地的临时禁制令和执行细节。这两处地方，执达吏与警方能否顺利执行禁制令，清除障碍物，仍要视乎占领者的配合程度。另外，金钟还有大段路面被占领者霸占，业界申请的临时禁制令仍待高院审理。

以往，法庭裁决的权威性鲜有受到挑战，但是今次高院颁出禁制令，不乏法律界人士却众说纷纭。

今次政改演变至历来罕见的大规模群衆运动，有诸多原因，其中一个重要因素是激进势力的主导作用。

占领运动今日第48日，占领场地由「激进」主导的形势仍然明显。占领者取态激进，学联只顾到他们的意愿，罔顾民情逆流。现在情况是，无人理会强硬立场会争取到什么成果，许多人只关心当局按禁制令清理障碍物或清场时，激进势力是否仍然主导占领者的进退抉择。

占领运动发展至今，放在全港范围检视，民意调查结果显示市民对运动的支持持续流失，逾七成认为应该退场，因此，今次以占领运动争取民主普选，不会取得实质成果。既然如此，仍然坚持霸占干道与市民为敌，是不明智之举。

高院颁布临时禁制令之后，有团体声称会组织逾百人的队伍，协助执达吏与警方清场，云云。这些团体若真的爱国爱港，就不应该再出来搅局。一切都交由执达吏与警方执行禁制令吧！任何节外生枝，酿成大冲突、大流血，那将会是香港历史的千古罪人。(A03)

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