《国际主要央行公开市场操作一览》--11月13日

路透上海11月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月末结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心，联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/12 隔夜逆回购 -1,116.81 0.03%

11/10 两天逆回购 -1,004.52 0.03%

11/7 三天逆回购 -1,062.16 0.03%

11/6 隔夜逆回购 -1,102.47 0.03%

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《本周主要新闻》

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，他担心通胀预期下降会推低本来已经偏低的通胀率，让美联储更难帮助经济恢复健康。他说，由于通胀率已然太低，美联储上个月其实应扩大资产购买计划，而不是结束该举措。柯薛拉柯塔在10月的政策会议上投下了唯一一张反对票。他说，考虑到通胀前景乏力，明年加息“不合适”。

--美联储主席叶伦呼吁全球政治人物在承平时期整顿好自己的财政，才能在动荡时期有能力刺激经济。叶伦并未特别评论美国货币政策，但她说随着经济活动和通胀恢复正常，全球的央行需让货币政策需要正常化。她还说，正常化的时程以及速度将视各国不同，从而可能导致金融波动。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/11 七天期反向交易 984.208 0.05(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备。欧洲央行在月度会议上保持利率在0.05%的纪录低位，将静观近几个月祭出的刺激举措会产生怎样的功效。德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，欧元区复苏面临的风险仍偏向下档，他说：“管委会一致承诺将动用职权范围内的更多非常规工具。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 169,910

上周三 165,670

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当期变化 +4,240

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，仍认为日本央行将继续评估经济上行和下行风险，并在必要时调整政策，并表示现在讨论退出量化宽松举措还为时尚早。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行总裁彭淮南周四表示，已与大陆方面持续联系，希望能与香港在同一时间放宽每日2万元人民币的兑换上限，他评估“机率很高”。

--台湾央行周三公布，共发行640亿台币存单，与当日存单到期金额628亿相较，存单发行余额增12亿。