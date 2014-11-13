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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 12:22 BJT

《焦点》汇市操纵案刑事调查进入关键阶段，哪些银行会率先服软？

消息人士表示，Lawsky已经在巴克莱安装了由顾问公司Devon Capital所提供的监控器，且即将在德意志银行也安装一个，此举可以让他收集更多操纵指控的证据，且可能强化在和解磋商中的筹码。

一位消息人士表示，Lawsky在收到初步信息，暗示这两家银行也是严重犯规者后，便设法安装监控器。

**定罪的证据**

熟知司法部犯罪调查的消息人士表示，对银行业者所处的罚款，可能要比另一件操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的罚款要来得高。

举例而言，如果银行为和解Libor操纵指控而达成缓起诉协议，那么可能在汇市操纵调查中被迫认罪。

司法部亦料将对个人提出刑事指控。消息人士曾表示，检察官可能向交易员及其主管求处刑责，但不太可能波及到银行的高层主管。

他们指出，私密聊天室的文字版本提供了交易商定罪的证据，但没有明白地牵连到高层员工。(完) (编译 李春喜/朱晓军/戴素萍 审校 张明钧)
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