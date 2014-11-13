《焦点》汇市操纵案刑事调查进入关键阶段，哪些银行会率先服软？

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
消息人士表示，Lawsky已经在巴克莱安装了由顾问公司Devon Capital所提供的监控器，且即将在德意志银行也安装一个，此举可以让他收集更多操纵指控的证据，且可能强化在和解磋商中的筹码。
一位消息人士表示，Lawsky在收到初步信息，暗示这两家银行也是严重犯规者后，便设法安装监控器。
**定罪的证据**
熟知司法部犯罪调查的消息人士表示，对银行业者所处的罚款，可能要比另一件操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的罚款要来得高。
举例而言，如果银行为和解Libor操纵指控而达成缓起诉协议，那么可能在汇市操纵调查中被迫认罪。
司法部亦料将对个人提出刑事指控。消息人士曾表示，检察官可能向交易员及其主管求处刑责，但不太可能波及到银行的高层主管。
他们指出，私密聊天室的文字版本提供了交易商定罪的证据，但没有明白地牵连到高层员工。(完) (编译 李春喜/朱晓军/戴素萍 审校 张明钧)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1